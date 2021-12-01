Там есть Ломаченко? Топовый тренер назвал легковесов, которые побьют Камбососа

Джордж Камбосос / Фото: Matchroom Boxing

Американский специалист Роберт Гарсия назвал boxingnews24.com легковесов, которые выиграют поединок с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).



Думаю, что Камбосос выиграл самый большой бой в своей карьере и пусть наслаждается ею. Но я сомневаюсь, что он лучший легковес из-за победы над Теофимо. Это отличная победа, но она не ставит его на первое место в легком дивизионе».