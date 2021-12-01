Там есть Ломаченко? Топовый тренер назвал легковесов, которые побьют Камбососа

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21:45
Американский специалист Роберт Гарсия назвал boxingnews24.com легковесов, которые выиграют поединок с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).
«Девин Хэйни, Райан Гарсия, Джервонта Дэвис и «Лома» – думаю, что все эти боксеры могут победить Камбососа. Нет, я не критикую Джорджа. Я очень рад за него.
Думаю, что Камбосос выиграл самый большой бой в своей карьере и пусть наслаждается ею. Но я сомневаюсь, что он лучший легковес из-за победы над Теофимо. Это отличная победа, но она не ставит его на первое место в легком дивизионе».
Напомним, Гарсия также назвал Теофимо Лопеса-старшего виновником поражения сына в бою с Камбососом.
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