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«Танк» снова на тропе войны. Джервонта Дэвис – Исаак Крус

XSPORT.ua представляет топ-бой в легком весе

Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 09:00
«Танк» снова на тропе войны. Джервонта Дэвис – Исаак Крус Превью
Дэвис vs Крус / Фото: Showtime

6 декабря в Лос-Анджелесе чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) будет защищать титул в поединке против Исаака Круса (22-1-1, 15 KO).

Изначально Дэвис должен был встретиться с говорливым Роландо Ромеро, который угрожал ему всяческой расправой. Но в конце октября претенденту выдвинули обвинение в сексуальном насилии, из-за чего в команде Флойда Мейвезера пришлось искать другого соперника.

ДЭВИС

27-летний американец без преувеличения может считаться очень многообещающим боксером, с перспективой выступать в звездном полусреднем весе. К тому же, промоутеры делают из него медийную звезду с хорошими гонорарами. Не секрет, что «Танку» в среднем за бои платят больше чем другим легковесам.

Свою карьеру Джервонта начал в 2013 году и в течение трех лет избивал людей, рекорды которых вызывают лишь печаль на лице. В 2017-м Дэвису организовали бой с чемпионом IBF во втором полулегком весе Хосе Педрасой. Интересно, что это был первый соперник «Танка», уровень которого был средним и выше. В том поединке американцу удалось удивить оппонента и выиграть нокаутом.


Затем уровень оппозиции Дэвиса поднялся, а дисциплина сильно упала. Он, будучи чемпионом, проваливал взвешивания, из-за чего лишался чемпионских титулов. Когда Джервонта поднялся в легкий вес, многие думали, что теперь он сможет легко справляться с весосгонкой. Однако, сделать 61 кг для него также оказалось очень сложно. Вероятно, виной всему была хромающая дисциплина, поскольку, как только он взял себя в руки, то сразу вернулся во второй полулегкий вес и нокаутировал Лео Санта Круса. На пути к лучшей форме американец также бросил пить алкоголь.

Свой последний поединок Дэвис провел в июне текущего года, дебютировав в первом полусреднем весе. Джервонте удалось выиграть чемпионский титул WBA техническим нокаутом у Марио Барриоса, имеющим серьезную ударную мощь.


Когда мы пишем о Дэвисе, важно также отметить, что Джервонте выбирают стилистически удобных соперников. Именно поэтому в легком весе «Танк» не хотел боксировать с «суперчемпионом» WBA Теофимо Лопесом. Теперь, когда титул у более удобного Джорджа Камбососа, у Джервонты появился шанс стать абсолютным чемпионом мира.

КРУС

23-летний мексиканец пришел в профессиональный бокс в 2015 году, но уровень его оппозиции стал приемлем лишь в последние два года.

При этом, свое единственное поражение в профи Крус потерпел еще на старте карьеры с соперником с рекордом 8-5. С тех пор у него 17 побед и одна ничья, датированная сентябрем 2017 года.

Исаак в 2020-м и 2021-м победил середняков Томаса Матиссе, Диего Магдалено, которого снес в первом раунде, и Хосе Матиаса Ромеро. В июне текущего года парня ждала схватка с бывшим чемпионом мира во втором полулегком весе Франциско Варгасом. Ветерана с громадным опытом он победил очень уверенным решением судей.

Последняя победа подняла Круса на девятую позицию в рейтинге легковесов от WBA. При этом, статистический портал BoxRec ставил мексиканца на высокое 11-е место в рейтинге легкого дивизиона.

ПРОГНОЗ

В предстоящем поединке у Дэвиса будет небольшое преимущество в антропометрии, что могло бы позволить ему диктовать условия, но он не будет этого делать. Больше вероятность, что Джервонта захочет работать от соперника – если Крус будет активен со старта, то и он выберет такой же темп. Если Исаак не будет спешить, то и «Танк» поступит также.

Как мы помним, главным достоинством Джервонты являются быстрые и мощные руки, которыми он может нокаутировать любого боксера. При этом, у «Танка» очень крепкая голова, позволяющая ему избежать губительного для здоровья урона. На ногах Дэвис медлительный, из-за чего страдают его защитные качества.


У Круса нет разового нокаутирующего удара, но в ринге он очень агрессивный и выносливый. Исаак старается выбрасывать очень много ударов, постоянно прессингуя своего соперника. При этом, у него неидеальная защита, что может привести к пропущенным ударам Нам кажется, что шанс мексиканца кроется в том, что он своей активностью переработает Дэвиса – главное не пропустить один из мощнейший ударов, иначе, все закончится.

Прогноз: Победа Дэвиса нокаутом в шестом раунде.

Онлайн трансляция боя Дэвис – Крус.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

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