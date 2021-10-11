Дождались. Шелестюк анонсировал свой следующий поединок
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
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11 октября 22:45
Тарас Шелестюк
17 октября в Бруклине (США) украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 KO) вернется с поединке с Рикардо Саласом (16-2, 11 КО)
Последний раз Шелестюк выходил на ринг в январе 2020-го, выиграв решением судей у Луиса Верона.
Салас в августе проиграл решением судей Хулио Авиле.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 05:00.
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