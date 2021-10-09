Тарвер прокомментировал решение Уайлдера подойти к бою с Фьюри с рекордным весом

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира Антонио Тарвер обсудил решение американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) выйти на третий бой с обладателем титула WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) с максимальным весом в карьере.

Тарвера цитирует ресурс boxingnews24.com:

Уайлдер подкачался и существенно набрал вес, поскольку, думаю, он чувствовал себя слишком мелким. Использует ли он теперь этот вес как свое преимущество? Когда ты раскачиваешься, во многих случаях это тебя немного замедляет. Быстрые мышечные волокна значительно снижают скорость. Уайлдеру необходимо быть быстрым и резким, куда более быстрым, чем в реванше.

Если эти мышцы его не замедлят, то он может использовать вес как свое преимущество. Сердцем я с Уайлдером, не буду сидеть и лгать вам. Я люблю американских боксеров, вот и все. Мы все словно одна команда, но мы уважаем каждого».