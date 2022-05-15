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Смешанные единоборства. Combate Global 6

Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео

Еван отримав свою першу в кар'єрі поразку
Бокс Профессиональный бокс
09:05
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео

В Інглвуді, Каліфорнія, США, син легендарного Евандера Холіфілда Еван (9-1, 6 КО) в рамках середньої ваги програв нокаутом у другому раунді Юрмейну Макдональду (7-5, 3 КО).

У 2 -му раунді Макдональд контратакував оверхендом, після якого Холіфілд-молодший упав на настил рингу обличчям вперед. Еван намагався піднятися, але рефері зупинив бій.

Карен Агабекян
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Эван Холифилд

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Новости: Бокс

Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
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