«Это то, чего бы хотел Тайсон». Промоутер все еще надеется на бой Фьюри с Усиком
«Тайсон думает, что я идиот». Отец Фьюри выступил против боя сына с Уайтом
Джону Фьюри не понравились высказывания промоутера Диллиана
09:43
Джон и Тайсон Фьюри / Фото: The Mirror
Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Джон Фьюри выступил против поединка сына с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО). Слова отца приводит портал The Mirror.
«Я раздражен и взволнован из-за того, что Уайт получит чек. Но я никак не могу на это повлиять. Тайсон думает, что я идиот, как и все мои остальные сыновья. Я бы просто не дал этот бой команде Уайта. Я бы сказал: «Эй, я скорее выброшу титулы и отбоксирую с ним за четверть гонорара».
Давайте посмотрим, что будет, поскольку Тайсон сейчас стоит очень дорого. Никакого неуважения к Эдди Хирну, но сейчас он очень завидует Тайсону. Я смотрю его интервью и вижу зависть в его словах. Его больше не считают номером один, хотя он думал, что Энтони Джошуа даст ему все. Впрочем, я все еще думаю, что Джошуа может вернуть свои титулы. Сейчас я считаю Хирна испорченным ребенком».
Напомним, ранее в WBC отказались предоставить Уайту статус официального претендента на бой с Фьюри.
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