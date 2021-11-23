«Тайсон думает, что я идиот». Отец Фьюри выступил против боя сына с Уайтом

Джон и Тайсон Фьюри / Фото: The Mirror

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Джон Фьюри выступил против поединка сына с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО). Слова отца приводит портал The Mirror.



Давайте посмотрим, что будет, поскольку Тайсон сейчас стоит очень дорого. Никакого неуважения к Эдди Хирну, но сейчас он очень завидует Тайсону. Я смотрю его интервью и вижу зависть в его словах. Его больше не считают номером один, хотя он думал, что Энтони Джошуа даст ему все. Впрочем, я все еще думаю, что Джошуа может вернуть свои титулы. Сейчас я считаю Хирна испорченным ребенком».