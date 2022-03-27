Тайсон: «Джошуа не стоит драться с Усиком прямо сейчас»

«Железный Майк» считает, что AJ следует лучше подготовиться к реваншу с украинцем

Майк Тайсон / фото - Getty Images

Легендарный американец Майк Тайсон не уверен, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) следует проводить незамедлительный реванш с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО), если только британец не подготовится должным образом к неудобному левше.

Тайсона цитирует портал dailystar.co.uk:

«Я бы не дрался с ним прямо сейчас, если только в моем зале не было бы действительно неудобных леворуких бойцов. Знаете, Усик на самом деле переигрывает, обставляет тебя. Джошуа не был готов справиться с парнем с хорошим джебом. Габариты ничего не значат. Когда ты смотришь на статистику, она говорит, что один парень весит 109 килограммов, а второй – 100 килограммов. Но ты не можешь взвесить чьи-либо волю, желание и решимость. Подвижность Усика просто сбила Джошуа с толку. Я сталкивался с подвижность раньше. Это словно танцы. Кто-то за этим просто не успевает».

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда и где может пройти реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа.