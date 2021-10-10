Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера. Как это было

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Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер / Фото: Sky Sports

Тайсон Фьюри нокаутировал в 11-м раунде Деонтея Уайлдера



11 РАУНД! Фьюри снова пошел срубить Уайдера. В начале второй минуте Тайсон у канатов все же окончательно свалил Деонтея. Рефери даже не отсчитывал нокдаун – НОКАУТ!

10 Раунд" Фьюри сразу прижал противника к канатам, где постоянно работал – либо бил, либо вязал. В середине раунда Тайсон отправил оппонента на настил правым боковым – нокдаун. Фьюри попытался добить противника, но тот вязал его руки. На последних пяти секундах Деонтей разразился серией в голову британца, но не потряс.

9 Раунд" Мобильный Фьюри пол раунда преследовал оппонента джебом, а во второй половине начал вкладываться в удары и клинчевать. Деонтей в ответ очень сильно вкладывается в панчи, но не попадает.

8 Раунд" Бой стал односторонним, поскольку Фьюри постоянно прессингует и попадает. В конце второй минуты Деонтея снова потрясли ударом. Уайлдер попытался ответить – все мимо.

7 Раунд" Фьюри продолжил забивать противника у канатов и клинчевть. В середине раунда Тайсон потряс американца правым боковым, но не стал добивать. Затем Уайлдер уже начал попадать и сразу же пропустил попадание, после которого должен был упасть, но его спасли канаты. Фьюри снова не стал добивать «Бронзового Бомбардировщика.

6 Раунд" Уайлдер старается своими размашистыми ударами атаковать из последних сил, но часто попадает по затылку. Рефери следовало бы быть внимательнее. На последней минуте Фьюри потряс оппонента серией ударов и пошел добивать. Деонтей настолько сильно устал, что в клинчах начал часто опускаться на колено.

5 Раунд" Уайлдер пошел добивать чемпиона, но выносливости не так и много. Пока Деонтей решал бить или нет, то пропустил удар, который его потряс и вынудил идти в клинч. Затем Фьюри продолжил работать джебом и сближаться в клинч, где британец пытается погрузить на соперника свой вес и отобрать у того больше сил.

4 Раунд" Фьюри не начал сразу добивать претендента и пытался изматывать его. Но на последней минуте Уайлдер своими размашистыми ударами отправил Фьюри в один нокдаун, а затем сразу во второй.



3 Раунд" Уайлдер снова включил любимую мельницу и начал попадать, хоть и пропускает почти все. На последней минуте Фьюри жестко атаковал американца правым боковым и пока тот заваливался, впихнул в него апперкот и хук – нокдаун. Когда Деонтей поднялся, то его спас гонг.

2 Раунд" Уайлдер набрасывается на чемпиона с таким рвением, что можно перегореть. К тому же Деонтей подустает, из-за чего пропускает почти все от Фьюри. При этом, Тайсон пока не включился и много ударов не выбрасывает. На последней минуте боксеры обменялись жесткими попаданиями. Также Фьюри начал много клинчевать американца.

1 Раунд" Уайлдер сразу же пошел атаковать чемпиона джебом по печени. Фьюри вынужден отступать и защищать голову, но по печени он пропустил очень много джебов. В концовке трехминутки Тайсон впервые хорошо приложился в голову оппонента.

" Бой начался!

" Идет представление боксеров. Через несколько минут бой начнется.

" Фьюри также уже в чаше арены.

" Уайлдер на ринге.

" Уже прозвучал гимн США, но выход боксеров по неизвестным причинам задерживается.

" Вскоре начнется бой.

" Здравствуйте, уважаемые читатели портала XSPORT.ua! Начинаем текстовую онлайн трансляцию третьего боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

10 октября в Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) проведет третий поединок против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).



Первый поединок Фьюри и Уайлдера прошел в декабре 2018-го и он завершился ничьей. Реванш прошел 22 февраля 2020 года, где Тайсон выиграл техническим нокаутом.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 06:30.