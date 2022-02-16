Тайсон Фьюри назвал два варианта завершения реванша Усик – Джошуа

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью Гарету Дэвису назвал возможные варианты титульного исхода реванша Александра Усика (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Если Джошуа снова проиграет Александру Усику, то где он окажется? Я не говорю, что здесь уже все решено, потому что это бокс в супертяжелом весе, а Джошуа – большой и сильный парень. Так что Джошуа может ошарашить Усика, но, скорее всего, исход будет таким: Александр остановит его в период с середины боя до поздних раундов или еще раз победит единогласным решением судей. После этого с Джошуа будет покончено».