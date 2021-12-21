Тайсон Фьюри поделился мнением о Ленноксе Льюисе

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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) поделился мнением о легендарном Ленноксе Льюисе:

Леннокс – очень хороший боксер. У него была отличная правая рука, хороший правый апперкот и замечательный джеб. В свое время он был недооцененным, люди не особо его ценили. Но зато его ценят сейчас, когда он ушел.

Я радуюсь его достижениям и уходу в правильное время. Деньги не соблазнили его вернуться. Он ушел в подходящий момент и сделал свою работу, вот и все».