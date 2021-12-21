Хирн: «Сомневаюсь, что Фьюри откажется от титула и поединка с Уайтом»
Тайсон Фьюри поделился мнением о Ленноксе Льюисе
«Цыганский король» считает, что его соотечественник вовремя ушел из бокса
13:52
Фото: The New York Times
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) поделился мнением о легендарном Ленноксе Льюисе:
«Хотя Эмануэль Стюард и тренировал Владимира Кличко, но он говорил, что Леннокс Льюис был более бойким. Это означает, что он мог усердно поработать и взять свое. Как бы ему ни приходилось побеждать, он делал это. Если Леннокс не мог тебя перебоксировать, он устраивал войну и побеждал таким образом.
Леннокс – очень хороший боксер. У него была отличная правая рука, хороший правый апперкот и замечательный джеб. В свое время он был недооцененным, люди не особо его ценили. Но зато его ценят сейчас, когда он ушел.
Я радуюсь его достижениям и уходу в правильное время. Деньги не соблазнили его вернуться. Он ушел в подходящий момент и сделал свою работу, вот и все».
Ранее Фьюри заявил, что Владимир Кличко – один из лучших супертяжеловесов в истории.
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