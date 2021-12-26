Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов

Чемпион WBC впустил журналистов в особняк

Тайсон Фьюри / фото - iFL

Чемпион WBC в хэвивейте британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) показал журналистам портала The Sun свой огромный особняк, в котором он живет вместе со своей женой Пэрис и 6-ю детьми.

Боксер живет в родном приморском городке Моркамбл и утверждает, что, несмотря на все заработанные в ринге деньги, он всегда будет помнить о своих корнях.

Напомним, промоутер Фьюри заявил, что «Цыганский король» не будет защищать пояс WBC.