Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская

«Цыганский король» не жалеет Томми

Тайсон и Томми Фьюри / Фото: Twitter

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) пробует себя в роли тренера.



«Цыганский король» вызвался заняться подготовкой брата Томми Фьюри (7-0, 4 KO) к предстоящему поединку с Джейком Полом (4-0, 3 KO). Как можно посудить по видео с тренировок, Тайсон брату спуска давать не собирается:

Простого выхода нет. И нет короткой дороги. Только тяжелый труд с Томми Фьюри в районе залива! Джейк Пол узнает на собственном горьком опыте, что бокс – это не игрушка.

Напомним, что промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) пообещал уйти из бокса в случае победы Пола.