Менеджер Уайлдера: «Деонтей говорит, что ему хватит две секунды на поединок с Фьюри»
«Тайсон никогда не хотел драться с Джошуа». Хирн винит «Цыганского короля» в срыве боя
На кону поединка должно было стоять звание абсолютного чемпиона хэвивейта
22:35
Эдди Хирн / фото - The Athletic
Эдди Хирн, промоутер лидера супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), прокомментировал срыв потенциального боя своего подопечного с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона хэвивейта. В интервью DAZN Хирн заявил, что бой сорвали намеренно.
«Я думаю, что бой Джошуа и Фьюри сорвали намеренно. Эй Джей чувствовал, что Фьюри никогда не хотел драться. Я не знаю. Я не особо доверяю людям со стороны Фьюри. Некоторые люди не могли допустить, чтобы этот бой произошел. Они хотели сохранить какой-то контроль.
Когда они говорят, что этот бой может состояться в декабре, кто знает?».
Напомним, следующим соперником Джошуа должен стать Александр Усик, но Хирн не горит желанием организовывать этот бой.
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