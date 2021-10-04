«Тайсон поиздевается над ним». Усик побил Джошуа, но что будет в боях с Фьюри и Уайлдером

Интересное голосование от одного из главных инсайдеров современного бокса

Мнение

Александр Усик, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Фото - коллаж

Да, все мы прекрасно пониманием, что будет дальше – реванш. Но после столь убедительной победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), после того, как Александр Усик (19-0, 13 КО) завладел тремя с четырех основных поясов в супертяжелом весе, все задаются только одним вопросом:

По силам ли украинцу стать первым в эпоху четырех титулов абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе?

Для этого после второй встречи с Джошуа придется отобрать пояс у чемпиона WBC. Кто будет им на тот момент пока неясно.

Действующий обладатель пояса Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) 9 октября в Лас-Вегасе проведет третий поединок против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Украинские болельщики мечтают, чтобы Усик в будущем встретился с победителем этого противостояния.

Ну а один из главных инсайдеров современного бокса Майкл Бенсон в своем Twitter запустил голосование: каких результатов добьется Усик в боях с Фьюри и Уайлдером. В опросе приняло участие 9,357 человек. И вот его результаты.

2,9% – побьет Фьюри, но не Уайлдера

14,8% – уступит обоим

24% – побьет обоих

58,3% – побьет Уайлдера, но не Фьюри

Некоторые из болельщиков бокса даже попытались аргументировать свое мнение в комментариях. Там встречались самые разнообразные точки зрения:

«Усик закончит так же, как Шпилька. Но мы знаем, что тот, кто побил Джошуа уже лучше Уайлдера. Как-то так».

«Представьте себе, что вы говорите о легкой победе над Фьюри, а взамен Фьюри поиздевается над ним в ринге. И я говорю это без наслаждения».

«Думаю, что Фьюри побьет его. Но это не будет настолько односторонний бой, как все считают. Мы видели Фьюри только с Кличко и переоцененным Уайлдером. Крузер Каннингем уронил Фьюри. А Усик намного лучше Каннингема».

«У него нет никаких преимуществ над Фьюри, но Уайлдера он сводит в школу».

«Усик великолепен, но Фьюри его обманет. Уайлдер? Есть неплохой шанс перебоксировать его в 12 раундах, но если Уайлдер попадет, то уложит Усика спать. Если Джошуа и Чисора попадали по Усику, то будет смешно считать, что Уайлдер не приложится к нему ни разу за 12 раундов».

«Проиграет Фьюри с большой разницей единогласным решением судей. 50 на 50 с Уайлдером».

«Серьезно, действительно серьезно переживаю за тех людей, которые считают, что Усик победит Фьюри, но уступит Уайлдеру».

«Он перебоксирует Фьюри и нокаутирует Уайлдера. Такое мое мнение. Правда, сперва нужно провести реванш с Джошуа. Впрочем, Усик уже ответил всем на вопрос каким супертяжем он является».

«С Фьюри будет нечто похожее на шахматную партию. Это будет отличная иллюстрация того, что хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. Ну а Уайлдера Усик сводит в школу».

«Уайлдер будет весь вечер махать по воздуху, пока ему будут отбивать голову. Фьюри и Усик – это будет шахматная партия. И Усик ее выиграет. Фьюри непросто с парнями поменьше».

«Единственный человек в дивизионе, который может победить Усика – это Тайсон Фьюри. Только он в этом весе боксирует на уровне с Усиком, если не лучше. Фьюри побьет любого из топовых супертяжей».

«Честно, не вижу за счет чего Усик может побить хоть кого-то из этой пары».

«Может побить обоих, может уступить обоим. Никто из топ-5 не сможет побить всех остальных четверых в 10 из 10 случаев».

«Странно, но я считаю, что бой против Фьюри ему будет приятнее. Ему непросто против хороших панчеров, которые не боятся пускать руки в пляс. Он будет делать из Уайлдера дурака, но ровно до тех пор, пока Уайлдер не попадет».

Много самых разнообразных мнений. Впрочем, пока и поединок против Уайлдера, и встреча с Фьюри очень и очень далеки. Усику сперва нужно провести реванш с Джошуа. И никто не сомневается, что второй бой может быть куда сложнее, нежели первая встреча. Энтони ведь уже понял, что как боксер он намного хуже своего оппонента.