Тайсон рассматривает вариант с благотворительный поединком с Владимиром Кличко в поддержку Украины

«Железный Майк» призывает к максимальной поддержке украинского государства

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Легенда бокса Майк Тайсон высказался об участии Виталия и Владимира Кличко в защите Украины от российских оккупантов:



Я знаю братьев Кличко, мы знакомы друг с другом, но в последнее время я с ними не разговаривал. Благотворительный бой с Владимиром Кличко? Я думаю, нам нужно больше, чем благотворительный поединок. Необходимо отнестись к этому очень серьезно. Сейчас они делают самую важную работу. Они находятся на передовой. Нельзя сделать что-то более благотворительное, чем это. Послушайте, история Украины доказывает, что украинцы – сильные люди, которые с незапамятных времен имеют дело с россиянами. С кем он сражались? С россиянами. Поначалу это стало бизнес-войной, потому что Россия финансировала Украину. Но поскольку теперь в это втянуто много людей, это превратилось в войну человечества.

Владимир считает, что у решения Александра Усика (19-0, 13 KO) покинуть Украину есть как плюсы, так и минусы.