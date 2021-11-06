Тренер Фьюри готов вместе с Тайсоном тренировать Джошуа перед реваншем с Усиком
Тайсон: «Усик – очень умный и сообразительный боксер. Он неудобный для соперников»
Легендарный боксер – о лидере супертяжелого дивизиона
11:58
Майк Тайсон / Фото - usatoday.comЭкс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе, легендарный американец Майк Тайсон в интервью YouTube-каналу Boxing Social высказался об обладателе титулов WBA, WBO, IBF Александре Усике (19-0, 13 КО).
«Усик – очень умный и сообразительный боксер. Он неудобный для соперников».
Считаете, его бой против Фьюри – лучший поединок в супертяжелом весе сейчас?
«Бой Усика с любым соперником был бы отличным поединком».
Как бы вы действовали против Фьюри в ринге?
«Все знают, что я никогда не менял свой стиль».
Накануне Тайсон отреагировал на предложение помочь Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) с подготовкой накануне реванша с Усиком.