Тедди Атлас призывает поскорее устроить бой Канело – Бетербиев

Тедди Атлас / фото - Top Rank

Известный американский тренер Тедди Атлас в эфире своего подкаста на YouTube предсказал, что в скором времени фанаты бокса смогут увидеть бой абсолютного чемпиона суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) и обладателя титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО).

Не будьте шокированы, если услышите об этом. Я надеюсь, что они не будут выжидать так, как раньше. Думаю, болельщики согласятся с тем, что я сейчас скажу: не ждите столько, сколько ждали своего боя Мейвезер и Пакьяо. Они слишком долго ожидали своего поединка. Не ждите этого боя слишком долго».