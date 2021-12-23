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Тедди Атлас призывает поскорее устроить бой Канело – Бетербиев
Специалист считает, что вскоре фанаты смогут увидеть бой, о котором говорят последние пару лет
13:49
Тедди Атлас / фото - Top Rank
Известный американский тренер Тедди Атлас в эфире своего подкаста на YouTube предсказал, что в скором времени фанаты бокса смогут увидеть бой абсолютного чемпиона суперсреднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) и обладателя титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО).
«Я сделаю прогноз по поводу того, о чем вы вскоре услышите. Через несколько недель или месяцев вы услышите, как как люди Канело бросят вызов Бетербиеву. Им понадобится время на раскрутку этого поединка, это будет огромный бой.
Не будьте шокированы, если услышите об этом. Я надеюсь, что они не будут выжидать так, как раньше. Думаю, болельщики согласятся с тем, что я сейчас скажу: не ждите столько, сколько ждали своего боя Мейвезер и Пакьяо. Они слишком долго ожидали своего поединка. Не ждите этого боя слишком долго».
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