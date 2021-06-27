Уорд – о победе Ломаченко: «Это то, как великие бойцы отвечают на вопросы»
Технарь технаря видит издалека. Иноуэ отметил победу Ломаченко
Чемпион мира остался поражен нокаутом Накатани
19:36
Иноуэ и Ломаченко / фото - Getty Images
Чемпион мира по версиям WBA/IBF Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) поделился мнением о победе Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО). Украинец остановил соперника в 9-м раунде боя в Лас-Вегасе. В своем Twitter Иноуэ осыпал Василия комплиментами.
«Лучшая техника в мире. Это потрясающе».
Ранее победу «Хай-тека» отметил тренер Александра Усика (18-0, 13 КО).
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