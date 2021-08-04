Теофан: «Джошуа ни за что не проиграет Усику в Лондоне»

Британец уверен, что его соотечественник точно не уступит украинцу дома



Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Британский боксер Эшли Теофан уверен, что его соотечественник, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) сможет победить обязательного претендента на титул WBO Александра Усика (18-0, 13 KO), с которым встретится 25 сентября на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

На своей странице в Twitter британец опубликовал видео с прогнозом американского супертяжеловеса Майкла Хантера (19-1-1, 13 KO), который считает, что Усик одолеет Джошуа судейским решением. Теофан категорически не согласился с таким мнением, подчеркнув, что AJ точно не проиграет дома.

«Джошуа ни за что не проиграет Усику в Лондоне. Никаких шансов! Победа судейским решением или техническим нокаутом».

Майкл Хантер объяснил, за счет чего Александр Усик сможет победить Энтони Джошуа.