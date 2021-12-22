Теофимо Лопес потерял мотивацию и задумался об окончании спортивной карьеры

Американский боксер Теофимо Лопес лишился звания чемпиона в легком весе и утратил мотивацию. Взяв паузу в карьере, Лопес посвящает все свое время семье

Теофимо Лопес потерпел поражение в бою с Камбососом и отказался от реванша

Профессиональному боксеру из Америки Теофимо Лопесу всего 24 года, а он уже задумался о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь. Люди из близкого окружения спортсмена говорят о том, что он несколько остыл к боксу после разгромного поражения в ноябре 2021. Пока Теофимо восстанавливает свои силы, фанаты боксера могут посетить Онлайн казино в Украине и отвлечься от его неудачи на ринге. Тем более, что о реванше пока речи не идет, т. к. боксер отказался от него. Звания чемпиона в легком весе Лопеса лишил Джордж Камбосос, и теперь американец впал в депрессию.

При этом Джордж Камбосос не против ещё раз встретиться с Теофимо Лопесом, он хотел бы предложить ему столкнуться в Австралии. Однако, по признанию Камбососа, по информации полученной из проверенных источников ему стало известно, что его бывший оппонент не имеет никакого желания боксировать.

По мнению Тони Слотермана, владельца продукта компании Casino Bonuses Finder, у Теофимо были все шансы на победу. Изначально в бою против Камбососа он выступал несомненным фаворитом, и 85% бетторов поставили на его победу. Однако, нокдаун ожидал Теофимо уже в первом раунде. Он переоценил свои возможности и недооценил противника, поэтому пошел вперед с опущенными руками.

Обнаружив, что оппонент зазевался, Камбосос сделал правый хук. Вернуть «должок» Лопесу удалось только на десятой трехминутке. Но этого оказалось слишком мало для победы. По решению судей, она была отдана Джорджу Камбососу.

Камбосос не ожидал, что Лопес откажется от реванша

После триумфа Камбосос несколько раскритиковал действия молодого спортсмена. Он высказал мнение о том, что проигрыши случаются в карьере любого боксера, но это совершенно не означает, что нужно прекратить заниматься любимым делом. Камбососа удивило, что Лопес не хочет выйти с ним на реванш либо пригласить на ринг кого-то из интересных публике бойцов.

Джордж Камбосос подчеркнул, что выбрасывать белый флаг для спортсмена, особенно такого молодого – последнее дело.

Как Теофимо прокомментировал ситуацию

Теофимо Лопес высказал недовольство в адрес судей. Он считает, что ему несправедливо засчитали поражение. Американец открыто заявил об этом на ринге.

Лопес сказал Камбососу, что ему безразлично то, что говорят вокруг. Он упомянул, что рефери поднял его руку, а значит он настоящий чемпион. Теофимо поблагодарил Бога и всех присутствующих, произнес, что с гордостью принимает как победы, так и поражения.

Когда журналисты задали вопрос Теофимо Лопесу о том, готов ли он приехать в Австралию и принять приглашение от Джорджа Камбососа, то тот уклончиво ответил, что хотел бы провести ближайшее время с семьей. Буквально недавно у спортсмена родился наследник, поэтому данный ответ вполне логичен.