Теофимо Лопес позволил Беринчику подняться на второе место в рейтинге WBO

Все из-за того, что американец решил сменить дивизион

Фото: K2 Promotions

Накануне мы сообщили, что украинский легковес Денис Беринчик (16-0, 9 КО) поднялся на второе место в рейтинге WBO. Как это стало возможным, ведь серебряный призер Лондона-2012 не проводил боев в 2022 году?

Здесь Денис должен поблагодарить бывшего абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), который решил сменить дивизион, и поэтому его исключили из рейтинга. WBO поставила Лопеса на третье место рейтинга в первом полусреднем дивизионе.

Ранее стало известно, когда и с кем Беринчик проведет следующий поединок.

Напомним, промоутер украинца пообещал, что в 2022 году Денис подерется за звание чемпиона мира.