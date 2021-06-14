Ломаченко: «В своем Instagram я выложил нарезки, где показал, что Лопес не победил»
Теофимо Лопес продлил контракт с Top Rank
Абсолютный чемпион легкого веса продолжит работать с Бобом Арумом
16:35
Теофимо Лопес / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион легкого веса, американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) принял решение продлить контракт со своей промоутерской компанией Top Rank.
По информации комментатора ESPN Джо Тесситора, Лопес уже подписал новое соглашение компанией Боба Арума и продолжит выступать под эгидой организации до 2023 года.
Напомним, Ломаченко верит, что сможет вынудить Лопеса на реванш.
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