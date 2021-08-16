Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 1:2 Окончен
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Окончен
23:15 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован

Теофимо Лопес сообщил, когда и где проведет бой с Камбососом

Команды боксеров почти договорились о поединке

Бокс Профессиональный бокс
10:58
Теофимо Лопес сообщил, когда и где проведет бой с Камбососом
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, когда состоится его поединок против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO). Слова боксера приводит портал cronometro.hn.

«Бой пройдет в октябре. Мы близки к согласованию даты. Мы готовы драться и отпраздновать победу со всем народом Гондураса. Я готовлюсь к поединку. Поединок может состояться в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, но не в Австралии».

Напомним, ранее появлялась информация, что именно IBF обяжет Лопеса и Камбососа провести бой в США.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Теофимо Лопес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Лопес рассказал из-за чего начались его осложнения с коронавирусом
Лопес рассказал из-за чего начались его осложнения с коронавирусом
Бокс Профессиональный бокс
10:39
Гвоздик ответил, когда может состояться реванш Ломаченко – Лопес
Эксклюзив Гвоздик ответил, когда может состояться реванш Ломаченко – Лопес
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 19:25
Есть ли в США ажиотаж вокруг реванша Ломаченко – Лопес? Ответчает живущий в Штатах украинский экс-чемпион
Эксклюзив Есть ли в США ажиотаж вокруг реванша Ломаченко – Лопес? Ответчает живущий в Штатах украинский экс-чемпион
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 18:55
Бой Лопеса и Камбосососа может пройти на Ближнем Востоке
Бой Лопеса и Камбосососа может пройти на Ближнем Востоке
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 08:35
Арум рассказал, когда следует ожидать реванша Ломаченко с Лопесом
Арум рассказал, когда следует ожидать реванша Ломаченко с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 08:07
4
«Заслужил победой над одним из лучших боксеров современности». Абель Санчес расказал, кого видит лидером легкого веса
«Заслужил победой над одним из лучших боксеров современности». Абель Санчес расказал, кого видит лидером легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 19:21
4

Новости: Бокс

Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Профессиональный бокс
11:32
Теофимо Лопес сообщил, когда и где проведет бой с Камбососом
Теофимо Лопес сообщил, когда и где проведет бой с Камбососом
Профессиональный бокс
10:58
Лопес рассказал из-за чего начались его осложнения с коронавирусом
Лопес рассказал из-за чего начались его осложнения с коронавирусом
Профессиональный бокс
10:39
Ригондо: «Нужно было выбрасывать чуть больше ударов»
Ригондо: «Нужно было выбрасывать чуть больше ударов»
Профессиональный бокс
09:45
Джейк Пол уверен, что Мейвезер ему завидует
Джейк Пол уверен, что Мейвезер ему завидует
Профессиональный бокс
09:18
Легенда бокса назвал фаворита в бою Пакьяо – Угас
Легенда бокса назвал фаворита в бою Пакьяо – Угас
Профессиональный бокс
08:37
Ортис: «Бой с Каваляускасом был самым тяжелым в моей карьере»
Ортис: «Бой с Каваляускасом был самым тяжелым в моей карьере»
Профессиональный бокс
07:59
Хопкинс: «Кроуфорд, сделай с Ортисом один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года»
Хопкинс: «Кроуфорд, сделай с Ортисом один из крупнейших, если не крупнейший поединок этого года»
Профессиональный бокс
07:47
Бой Гранадоса и Бенна перенесен на сентябрь
Бой Гранадоса и Бенна перенесен на сентябрь
Профессиональный бокс
15 августа 21:58
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
10
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости