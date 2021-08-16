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Теофимо Лопес сообщил, когда и где проведет бой с Камбососом
Команды боксеров почти договорились о поединке
10:58
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, когда состоится его поединок против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO). Слова боксера приводит портал cronometro.hn.
«Бой пройдет в октябре. Мы близки к согласованию даты. Мы готовы драться и отпраздновать победу со всем народом Гондураса. Я готовлюсь к поединку. Поединок может состояться в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, но не в Австралии».
Напомним, ранее появлялась информация, что именно IBF обяжет Лопеса и Камбососа провести бой в США.
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