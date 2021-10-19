Теофимо Лопес-старший: «Ломаченко съест Девина Хэйни и Джервонту Дэвиса»

Специалист уверен, что украинца можно будет выиграть только через три года





Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший в эфире подкаста The Fighter's Voice высказался о потенциальных поединках Василия Ломаченко против Девина Хэйни и Джервонты Дэвиса.



«На Ломаченко не обращают должного взгляды, поскольку думают о том, что все его победят. Но я всем сказал, что Ломаченко разберется с Накатани за семь раундов, и он так сделал. В легком весе нет боксера лучше Ломаченко. Он съест Девина Хэйни и Джервонту Дэвиса. Сейчас Ломаченко съест любого легковеса. Но если они подождут два-три года, то будет совершенно другая история».

Напомним, Ломаченко после боя с Ричардом Комми может подраться за пояса легкого веса.