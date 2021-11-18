Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Теперь понятно, почему Лопес его избегает. Бомбы от Ломаченко
В середине декабря украинец подерется с Комми в США
15:26
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Немногим более трех недель осталось до следующего поединка Василия Ломаченко (15-2, 11 KO). Экс-чемпион в трех весовых категориях разделит ринг с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
На одной из тренировок «Хай-Тек» показал свои убойные удары. Выглядит очень мощно.
Тренировка. Бомбы Ломаченко.
- Ломаченко проведет на Madison Square Garden четвертый бой. Прошлые поединки заканчивались по-разному, но неизменно победой украинца
Кстати, Лома возглавил рейтинг боксеров по точности силовых ударов.