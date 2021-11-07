«Добро пожаловать в клуб абсолютов». Усик поздравил Канело с победой
Теперь понятно, почему он побеждает. Усик расскзал об особенном ритуале, который делает перед каждым боем
Все проще, чем вы думаете
14:17
Александр Усик / фото - Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о поддержке своей жены Екатерины, подчеркнув, как именно она помогает ему настроится на бой.
Вы опубликовали трогательный пост о вашей жене в день боя с Джошуа. Как она напутствовала вас на бой и что сказала после?
Это немного личный момент, так как для меня напутствие жены – всегда особенный ритуал. Перед каждым моим боем она помогает мне настроиться и собраться. Невероятно важно иметь близкого человека, который мысленно с тобой, как бы все ни прошло.
Она была очень рада после поединка и сказала просто, что это было замечательно
Напомним, Усик поздравил Альвареса с победой над Плантом.
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