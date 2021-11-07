Теперь понятно, почему он побеждает. Усик расскзал об особенном ритуале, который делает перед каждым боем

Все проще, чем вы думаете

Александр Усик / фото - Getty Images Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о поддержке своей жены Екатерины, подчеркнув, как именно она помогает ему настроится на бой. Вы опубликовали трогательный пост о вашей жене в день боя с Джошуа. Как она напутствовала вас на бой и что сказала после? Это немного личный момент, так как для меня напутствие жены – всегда особенный ритуал. Перед каждым моим боем она помогает мне настроиться и собраться. Невероятно важно иметь близкого человека, который мысленно с тобой, как бы все ни прошло. Она была очень рада после поединка и сказала просто, что это было замечательно Напомним, Усик поздравил Альвареса с победой над Плантом.



