В WBA назначили следующего соперника для Тейлора
Тейлор більше не абсолютний чемпіон
Джош втратив титул WBA
10:44
Фото: shropshirestar.com
Джош Тейлор (19-0, 13 KO) більше не є абсолютним чемпіоном першої суперлегкої ваги.
Всесвітня боксерська організація на своєму офіційному сайті заявила, що британець відмовився від захисту титулу WBA в поєдинку з претендентом Альберто Пуелло (20-0, 10 KO). З 13 травня титул є вакантним.
Джош відреагував на цю новину у своєму Twitter. Чемпіон завірив, що сам відмовився від пояса.
Нагадаємо, що Тейлор планує виступати одразу в двох дивізіонах.
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