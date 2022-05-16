Тейлор більше не абсолютний чемпіон

Джош втратив титул WBA

Фото: shropshirestar.com

Джош Тейлор (19-0, 13 KO) більше не є абсолютним чемпіоном першої суперлегкої ваги.



Всесвітня боксерська організація на своєму офіційному сайті заявила, що британець відмовився від захисту титулу WBA в поєдинку з претендентом Альберто Пуелло (20-0, 10 KO). З 13 травня титул є вакантним.

Джош відреагував на цю новину у своєму Twitter. Чемпіон завірив, що сам відмовився від пояса.

Нагадаємо, що Тейлор планує виступати одразу в двох дивізіонах.