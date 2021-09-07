Тейлор: «Бой с Пакьяо не принесет мне никакого признания»

Джош Тейлор / фото - Sky Sports

Абсолютный чемпион мира Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился мнением о возможном бое против Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО). Шотландец отметил плюсы и минусы боя с легендарным филиппинцем в комментарии Sky Sports.

Хотя даже в 40 лет Пакмен очень опасен, и я не говорю, что бой будет простым. Было бы нелегко, но я бы победил. Однако кроме того, чтобы разделить ринг со своим кумиром, я бы ничего не получил».