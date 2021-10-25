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Тема дняДжошуа растерян перед реваншем с Усиком. Понимает, что нужно побеждать, но не знает как поступить с тренером
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Тейлор: «Джошуа обычный боксер и всегда имел проблемы с теми, кто немного умеет боксировать»

Джош отметил, что у него недостаточно боксерских навыков

Бокс Профессиональный бокс
22:47
Тейлор: «Джошуа обычный боксер и всегда имел проблемы с теми, кто немного умеет боксировать»
Джош Тейлор / Фото: MTK Global

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в эфире YouTube-канала Dubai Eye 103.8 Sport заявил, что не удивился победе Александра Усика (19-0, 13 КО) в бою против Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).

«Усик техничнее Джошуа и лучше как боксер – 100%. Энтони не самый лучший боксер в плане уровня его боксерских навыков. Я думаю, что он зашел настолько далеко в основном благодаря габаритам, мощи и атлетизму. Много боев Джошуа выиграл за счет своих размеров и силы, но его боксерские навыки далеко не величайшие. Он обычный боксер и всегда имел проблемы с теми, кто немного умеет боксировать.

Несмотря на все мной изложенное, Джошуа имеет инстинкт убийцы. Когда Энтони добирается до сердца соперника, он бросается вперед и добивает его. Джошуа очень хороший финишер. Я бы даже сказал, что очень хороший, большой и сильный парень, мощный панчер, который вкладывается во все свои удары».

Напомним, Джошуа еще не знает кто будет готовить его к реваншу с Усиком.


Карен Агабекян
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Энтони Джошуа Александр Усик Джош Тейлор

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