Пакьяо: «Поздравляю Альвареса с тем, что он вошел в историю бокса»
Тейлор: «Канело был сегодня превосходен»
Британец не согласен, что Плант дал Альваресу тяжелый бой
09:15
Сауль Альварес / фото - usatoday.com
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в Twitter поздравил звездного мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) с завоеванием аналогичного титула во втором среднем дивизионе.
«Канело был сегодня превосходен. Добро пожаловать в клуб.
Исходя из некоторых твитов, я не знаю, что люди смотрели, сидя у себя дома. Но в рингсайде это выглядело как методичное избиение от Канело. Я отдал Планту 2-3 раунда. Его слишком легко гоняли по рингу».
Сауль Альварес победил Калеба Планта (21-1, 12 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде.