Тейлор: «Канело был сегодня превосходен»

Сауль Альварес / фото - usatoday.com

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в Twitter поздравил звездного мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) с завоеванием аналогичного титула во втором среднем дивизионе.

Исходя из некоторых твитов, я не знаю, что люди смотрели, сидя у себя дома. Но в рингсайде это выглядело как методичное избиение от Канело. Я отдал Планту 2-3 раунда. Его слишком легко гоняли по рингу».