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Тейлор: «Кэттерал никогда не боксировал на мировом уровне»

Лидер первого полусреднего дивизиона – о предстоящей защите титулов в Глазго
Бокс Профессиональный бокс
18:18
Тейлор: «Кэттерал никогда не боксировал на мировом уровне»
Джош Тейлор / Фото - independent.co.uk
Абсолютный чемпион первого полусреднего дивизиона, британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в интервью YouTube-каналу Sky Sports Boxing с уверенностью заявил, что несерьезно относится к соотечественнику Джеку Кэттералу (26-0, 13 KO), бой с которым состоится в Шотландии.

«Я могу с уверенностью сказать, что он сомневается в себе. А он и должен делать это, потому что никогда не боксировал на этом уровне. Он никогда не спарринговал с бойцами мирового уровня, и я знаю об этом. Поэтому да, я считаю, что он пока не готов».


«Я перенес поединок, потому что не собирался драться с травмой. Не думаю, что ему хочется побеждать травмированного Джоша Тейлора, тем самым давая мне шанс на оправдание».


Напомним, поединок Тейлора и Кэттерала состоится 26-го февраля в Глазго.

Ранее Тейлор показал свою актуальную форму перед боем со своим визави.





Владимир Кириченко
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Джош Тейлор Джек Кэттерал

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