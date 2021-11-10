Виталий Кличко: «Усик и Ломаченко – два разных боксера, нельзя их сравнивать»
Тейлор: «Лопес боится реванша с Ломаченко»
Джош отметил, что во втором поединке Василий по полной обыграет Теофимо
09:53
Джош Тейлор / Фото: Bad Left Hook
Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор
(18-0, 13 КО) заявил ESPN, что Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) боится реванша с Василием Ломаченко
(15-2, 11 КО).
«Я думаю, что Теофимо Лопес боится реванша с «Ломой», потому что он знает, что дрался с травмированным Ломаченко. Я думаю, что Василий Ломаченко на полную катушку обыграет его».
Напомним, Лопес 28 ноября проведет бой против Джорджа Камбососа. Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.