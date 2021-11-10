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Тейлор: «Лопес боится реванша с Ломаченко»

Джош отметил, что во втором поединке Василий по полной обыграет Теофимо

Бокс Профессиональный бокс
09:53
Тейлор: «Лопес боится реванша с Ломаченко»
Джош Тейлор / Фото: Bad Left Hook

Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 КО) заявил ESPN, что Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) боится реванша с Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).

«Я думаю, что Теофимо Лопес боится реванша с «Ломой», потому что он знает, что дрался с травмированным Ломаченко. Я думаю, что Василий Ломаченко на полную катушку обыграет его».

Напомним, Лопес 28 ноября проведет бой против Джорджа Камбососа. Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Карен Агабекян
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Василий Ломаченко Теофимо Лопес Джош Тейлор

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