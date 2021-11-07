Лопес-старший: «Только Головкин мог бы победить Канело»
Тейлор: «Лопес – е*учий клоун, а отец еще больший придурок»
Лидер полусреднего дивизиона – о потенциальном сопернике
13:55
Джош Тейлор / фото - The Scottish Sun
Абсолютный чемпион полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью YouTube каналу iFL TV жестко проехался по лидеру легкого веса Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и его отцу и тренеру Теофимо Лопесу-старшему.
«Лопес – е*учий клоун. Полнейший придурок. «Папочка, разреши мне сказать». Отец еще больший придурок, чем сын. Два полных идиота. Говорят, что я напуган. Почему я буду бояться их? Если наш бой состоится, с радостью опущу его на землю.
Но сейчас мне есть чем заняться. Хочу стать чемпионом в двух дивизионах. Хочу подняться в полусредний вес, провести бой с Кроуфордом или Спенсом и сотворить еще большую историю.
Я понимаю, почему Лопес это говорит. Он хочет больших поединков, но идет по неправильному пути. Если бы он это сказал мне в лицо, я бы врезал ему так, что он заорал бы усами по асфальту».
Напомним, Лопес-старший подвел итоги боя Канело – Плант.