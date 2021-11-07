Тейлор: «Лопес – е*учий клоун, а отец еще больший придурок»

Джош Тейлор / фото - The Scottish Sun

Абсолютный чемпион полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью YouTube каналу iFL TV жестко проехался по лидеру легкого веса Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и его отцу и тренеру Теофимо Лопесу-старшему.

Но сейчас мне есть чем заняться. Хочу стать чемпионом в двух дивизионах. Хочу подняться в полусредний вес, провести бой с Кроуфордом или Спенсом и сотворить еще большую историю.

Я понимаю, почему Лопес это говорит. Он хочет больших поединков, но идет по неправильному пути. Если бы он это сказал мне в лицо, я бы врезал ему так, что он заорал бы усами по асфальту».