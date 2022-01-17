Тейлор: «Я вернулся к тренировкам, но подхватил COVID»
Тейлор: «На данный момент Прогрейс не на моем радаре»
Британец высказался о потенциальном реванше с американцем
22:10
Джош Тейлор / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью Boxing Social высказался о потенциальном реванше с бывшим чемпионом мира в этой же весовой категории Реджисом Прогрейсом (26-1, 22 КО).
«Да, может быть в будущем. В этот раз это более легкий поединок. Я сильно прибавил. Также у меня было много личных проблем перед тем поединком. Поэтому это все наложилось, и я показал выступление, где я просто дрался с огнем в глазах вместо того, чтобы использовать мой боксерский разум. В следующий раз у меня будет более легкая победа. На данный момент он не на моем радаре. Я был с ним, я выполнил дело. Я ищу достижения других целей. Но нельзя это исключать. Я думаю, он хороший боец, также хороший парень. Мы можем сделать это в определенный момент в будущем».
Джош Тейлор рассказал о причинах переноса поединка против Джека Кэттерола (25-0, 13 КО).
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