Тейлор желает нанести первое поражение Кроуфорду в его карьере
Тейлор назвал имена желаемых соперников в полусреднем весе
Британец готов испытать себя против серьезных противников
4 сентября 11:25
Джош Тейлор / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) заявляет о своем стремлении сменить в будущем весовую категорию, однако по-прежнему видит широкий круг возможностей во втором легком весе.
Тейлор проведет первую защиту звания неоспоримого чемпиона 18 декабря, в ринге ему будет противостоять Джек Каттералл (26-0, 13 KO).
Британца цитирует издательство boxingscene.com:
«Я могу провести всю карьеру в категории до 63 килограмм, тут есть еще с кем провести большие бои, плюс из легкого веса тоже ребята собираются прийти. Как мне кажется, я всем доказал, что лучше меня во втором легком весе бойца нет, поэтому я хочу завоевать титул во второй весовой категории, встретиться с Теренсом Кроуфордом или Угасом, с кем-нибудь из подобных ребят. У меня есть желание попробовать себя против лучших боксеров полусреднего веса.
Но в голове у меня сейчас только Джек Каттералл, потому что я считаю его очень серьезным соперником, который побил всех, с кем его ставили. Думаю, в ринге появится очень заряженный Джек Каттералл».
Джош Тейлор высказался о своем предстоящем сопернике Джеке Каттералле.
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