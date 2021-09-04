Тейлор назвал имена желаемых соперников в полусреднем весе

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) заявляет о своем стремлении сменить в будущем весовую категорию, однако по-прежнему видит широкий круг возможностей во втором легком весе.

Тейлор проведет первую защиту звания неоспоримого чемпиона 18 декабря, в ринге ему будет противостоять Джек Каттералл (26-0, 13 KO).

Британца цитирует издательство boxingscene.com:

Но в голове у меня сейчас только Джек Каттералл, потому что я считаю его очень серьезным соперником, который побил всех, с кем его ставили. Думаю, в ринге появится очень заряженный Джек Каттералл».