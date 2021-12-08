Тейлор и Кэттеролл провели первую битву взглядов. Видео
Тейлор: «Никогда бы не подумал, что стану абсолютным чемпионом»
Лидер первого полусреднего веса готовится провести защиту против Джека Кэттерола
16:42
Джош Тейлор / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион первого полусреднего веса британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился ожиданиями от предстоящей обязательной защиты против соотечественника Джека Кэттерола (26-0, 13 КО), а также признался, что в детстве даже не мечтал о звании «абсолюта». Цитирует Тейлора портал Sky Sports.
«Я мечтал о чемпионстве с 15 или 16 лет. Думал ли я о том, что когда-нибудь стану абсолютным чемпионом мира? Нет, конечно, мне всегда казалось, что это удел звезд. Но случилось так, что я зашел дальше своей мечты.
Кэттерол хороший боец, и его рекорд говорит за себя. И он отошел в сторону, чтобы позволить мне сразиться с Рамиресом. Что ж, этот парень выиграл в лотерею, потому что у него появился отличный шанс завоевать все пояса. И моя работа будет заключаться в том, чтобы убедить его в том, что у него ничего не получится».
Напомним, Тейлор и Кэттеролл провели первую битву взглядов.