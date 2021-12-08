Тейлор: «Никогда бы не подумал, что стану абсолютным чемпионом»

Джош Тейлор / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион первого полусреднего веса британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился ожиданиями от предстоящей обязательной защиты против соотечественника Джека Кэттерола (26-0, 13 КО), а также признался, что в детстве даже не мечтал о звании «абсолюта». Цитирует Тейлора портал Sky Sports.

Кэттерол хороший боец, и его рекорд говорит за себя. И он отошел в сторону, чтобы позволить мне сразиться с Рамиресом. Что ж, этот парень выиграл в лотерею, потому что у него появился отличный шанс завоевать все пояса. И моя работа будет заключаться в том, чтобы убедить его в том, что у него ничего не получится».