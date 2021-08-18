Мегафайт Тейлор – Кроуфорд может пройти на территории Великобритании
Тейлор – о бое с Каттераллом: «Это тяжелый поединок, но у меня нет сомнений в победе»
Британец поделился ожиданиями от поединка с соотечественником
18:25
Джош Тейлор / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) поделился ожиданиями от поединка с обязательным претендентом по версии WBO соотечественником Джеком Каттераллом (26-0, 13 KO).
Тейлора цитирует boxingscene.com:
«Я не боксировал дома более двух лет. Будет хорошо вернуться на The Hydro. Я счастлив, что снова получу возможность показать своим фанатам увлекательное шоу.
Джек отличный парень и к тому же хороший боец. Все это время он был очень терпелив и ждал своей возможности. Когда было нужно, он просто отступил в сторону. Теперь я предоставлю Джеку возможность, которую он так долго ждал. Это тяжелый бой для нас обоих, но у меня нет сомнений в моей победе».
Поединок между Джошем Тейлором и Джеком Каттераллом еще официально не объявлен, но предполагается, что соперники разделят ринг 18-го декабря на арене The SSE Hydro в Глазго, Шотландия.
Комментарии 0