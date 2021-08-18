Тейлор – о бое с Каттераллом: «Это тяжелый поединок, но у меня нет сомнений в победе»

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) поделился ожиданиями от поединка с обязательным претендентом по версии WBO соотечественником Джеком Каттераллом (26-0, 13 KO).

Тейлора цитирует boxingscene.com:

Джек отличный парень и к тому же хороший боец. Все это время он был очень терпелив и ждал своей возможности. Когда было нужно, он просто отступил в сторону. Теперь я предоставлю Джеку возможность, которую он так долго ждал. Это тяжелый бой для нас обоих, но у меня нет сомнений в моей победе».