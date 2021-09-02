«Вернусь к большим боям». Тейлор поделился планами на будущее
Тейлор – о Каттералле: «Хоть у него и 26-0, но он меня не впечатляет»
Абсолютный чемпион считает, что Джек ему не ровня
2 сентября 18:32
Джош Тейлор / Фото: The Sun
Абсолютный чемпион мира первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) высказался о своем предстоящем сопернике Джеке Каттералле (26-0, 13 KO):
Я знал его, и уже долгое время за ним наблюдал. В определенный момент он находился выше меня в рейтингах и был на пороге поединка за титул чемпиона мира.
При этом я всегда знал, что могу без проблем побить его, и что я куда более лучший боец, чем он. Его рекорд составляет 26-0 – он победил каждого, кого перед ним ставили, и сделал все, что от него просили. Он демонстрировал приличные выступления, но ничего такого, что впечатлило бы меня. Хоть я и увидел в нем, что он очень хороший боец. Очень сообразительный, с широким арсеналом навыков, который знает, как вести себя в ринге.
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