Тейлор: «На данный момент Прогрейс не на моем радаре»
Тейлор показал свою актуальную форму перед боем с Кэттералом
Джош отметил, что готов к бою
12:28
Джош Тейлор / Фото: instagram
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) показал свою актуальную форму с обязательным претендентом Джеком Кэттералом (26-0, 13 KO).
«Чувствую себя абсолютным чемпионом».
Напомним, поединок Тейлора и Кэттерала состоится 26-го февраля в Глазго (Шотландия).
Отметим, что абсолютный чемпион ранее засветился с огромным фингалом, который получил на тренировке.
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