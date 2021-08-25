Тейлор – о бое с Каттераллом: «Это тяжелый поединок, но у меня нет сомнений в победе»
Тейлор: «Роуч знает, кто я такой. Я обыгрывал двух его подопечных»
Шотландец не верит в слова тренера
10:57
Джош Тейлор / фото - BLH
Абсолютный чемпион мира суперлегком весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) ответил на слова Фредди Роуча о том, что тренер не знает шотландца. Боксер был готов встретиться с Мэнни Пакьяо и напомнил Роучу в своем Twitter, что уже побеждал его подопечных.
«Фредди Роучу абсолютно необязательно проявлять неуважение. Он прекрасно знает, кто я такой. В конце концов, я обыгрывал его, одолев двух его бывших подопечных».
Речь идет победах Тейлора над украинцев Виктором Постолом (31-3, 12 КО) и Иваном Баранчиком (20-2, 13 КО).
Сам Роуч не уверен, что Пакьяо возобновит карьеру.
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