Постол: «Ключом Тейлора к победе будет его способность перестраиваться»
Тейлор: «Собираюсь стать абсолютным чемпионом, а затем подняться в весе»
Титулованный британец готов сразиться с легендарным Пакьяо
18 мая 15:37
Джош Тейлор / Фото - boxingreport247Чемпион мира по версии WBA и IBF в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (17-0, 13 КО) заявил, что хотел выйти в ринг с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует британца The Sun.
«Мэнни – мой герой, поэтому, когда мы назвали собаку ПакМан, это произошло естественным образом, я никогда не мог и мечтать драться с ним, но мне все равно хотелось бы сейчас, на 100 процентов. Хотя он мой кумир и не так молод, как раньше, он по-прежнему опасный боец высшего уровня, поэтому мне придется быть безжалостным. Это хорошо, но меня не беспокоит то, что меня позиционируют как величайшего того или иного. Меня не беспокоит, что меня узнают. Но я считаю маленьким достижением то, что маленький парень из Престонпанса может пробиться в этот список. Я стараюсь этого не делать, но иногда смотрю на эти списки и думаю вау только потому, что я продвинулся за короткий промежуток времени. Однажды, когда я благополучно выйду на пенсию, я могу сказать: «Господи Иисусе, я был одним из десяти лучших бойцов на планете. Но сейчас я просто собираюсь стать абсолютным чемпионом, а затем я собираюсь подняться в весе и выиграть там титул чемпиона мира».
Свой следующий поединок Тейлор проведет с обладателем титулов WBC и WBO Хосе Карлосом Рамиресом (26-0, 17 КО) 22 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.
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