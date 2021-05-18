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Тейлор: «Собираюсь стать абсолютным чемпионом, а затем подняться в весе»

Титулованный британец готов сразиться с легендарным Пакьяо
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 15:37
Тейлор: «Собираюсь стать абсолютным чемпионом, а затем подняться в весе»
Джош Тейлор / Фото - boxingreport247
Чемпион мира по версии WBA и IBF в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (17-0, 13 КО) заявил, что хотел выйти в ринг с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). 

Цитирует британца The Sun.

«Мэнни – мой герой, поэтому, когда мы назвали собаку ПакМан, это произошло естественным образом, я никогда не мог и мечтать драться с ним, но мне все равно хотелось бы сейчас, на 100 процентов. Хотя он мой кумир и не так молод, как раньше, он по-прежнему опасный боец ​​высшего уровня, поэтому мне придется быть безжалостным. Это хорошо, но меня не беспокоит то, что меня позиционируют как величайшего того или иного. Меня не беспокоит, что меня узнают. Но я считаю маленьким достижением то, что маленький парень из Престонпанса может пробиться в этот список. Я стараюсь этого не делать, но иногда смотрю на эти списки и думаю вау только потому, что я продвинулся за короткий промежуток времени. Однажды, когда я благополучно выйду на пенсию, я могу сказать: «Господи Иисусе, я был одним из десяти лучших бойцов на планете. Но сейчас я просто собираюсь стать абсолютным чемпионом, а затем я собираюсь подняться в весе и выиграть там титул чемпиона мира».


Свой следующий поединок Тейлор проведет с обладателем титулов WBC и WBO Хосе Карлосом Рамиресом (26-0, 17 КО) 22 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 

Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.

Владимир Кириченко
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Джош Тейлор Мэнни Пакьяо

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