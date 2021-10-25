Тейлор: «У Лопеса только одна хорошая победа – в бою с Ломаченко»

Джош Тейлор / фото - Queensberry

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью радио Dubai Eye 103.8 Sport высказался о потенциальном поединке с «абсолютом» легкого дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

Лопес избегает других боев в легком весе. Девин Хэйни, Райан Гарсия, Джервонта Дэвис – для него есть много крупных поединков в легком дивизионе. Я не думаю, что он лучший среди них. Но если Лопес поднимется, и наш бой в конечном итоге состоится, то я буду более чем рад принять ставки и заставить его потрудиться».