Стивенсон: «Если Лопес стал абсолютным чемпионом, то и я смогу»
Тейлор: «У Лопеса только одна хорошая победа – в бою с Ломаченко»
Абсолютный чемпион – о потенциальном поединке с титулованным легковесом
10:59
Джош Тейлор / фото - Queensberry
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью радио Dubai Eye 103.8 Sport высказался о потенциальном поединке с «абсолютом» легкого дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
«Я думаю, что это хороший бой. Лопес – хороший боец, но мне кажется, что он слегка заблуждается. Он говорит, что является абсолютным чемпионом, что закончил со всеми своими делами в легком весе, но это не так. У него есть только одна хорошая победа – в бою с Ломаченко. Нужно отдать должное, там где это требуется. Это очень-очень хорошая победа, но это его единственный выдающийся успех. К тому же Ломаченко был травмирован, он повредил плечо.
Лопес избегает других боев в легком весе. Девин Хэйни, Райан Гарсия, Джервонта Дэвис – для него есть много крупных поединков в легком дивизионе. Я не думаю, что он лучший среди них. Но если Лопес поднимется, и наш бой в конечном итоге состоится, то я буду более чем рад принять ставки и заставить его потрудиться».