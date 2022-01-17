«Он может только ждать и лаять». Слова Лопеса об «абсолюте» в 2022 году вызвали у Тейлора лишь улыбку
Тейлор: «В бою с Камбососом я увидел у Лопеса много слабых мест, так что он меня не волнует»
Абсолютный чемпион считает, что в новом весе американцу будет лучше
18:00
Фото: Sky Sports
Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) высказался о перспективах Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) в новой весовой категории:
Я думаю, что у него все будет хорошо, что он преуспеет. Этот вес может подойти ему намного больше, поскольку Лопесу не нужно будет дополнительно сбрасывать пять фунтов, но все проверяется на практике. Вы видели, как его победил Камбосос. Мы увидели у него много слабых мест. Там что меня не волнует Теофимо Лопес, но я устал говорить о нем (смеется).
Я не буду говорить вам о слабых местах Лопеса. Если он это увидит, то поработает над ними, поэтому я ничего не скажу об этом.
Напомним, что в обновленном рейтинге P4P Тейлор располагается следом за Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
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