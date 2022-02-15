Тейлор: «Верю, что могу побить чемпионов полусреднего веса»

Шотландец объяснил желание сменить весовую категорию

Фото: Sky Sports

Абсолютный чемпион мира в суперлегком весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) рассказал, почему он твердо намерен в будущем перейти в полусредний вес:

«Увидим, что будет дальше. Знаете, я могу хоть всю карьеру провести в суперлегком весе, ведь у меня вообще нет никаких проблем со сгонкой. Ведь мне здесь очень-очень комфортно. Ведь здесь я чувствую себя максимально мощным. Но вопрос в том, как себя мотивировать? Вопрос в том, ради чего мне здесь оставаться? В принципе, в этом весе я уже добился всего, что планировал. Мне остается только защищать титулы, проводить обязательные защиты. Это будет выглядеть так: обязаловка за обязаловкой, а потом еще одна обязаловка. В таком случае, у меня даже не будет шансов и времени провести те бои, которые хочу провести я. Поэтому мои цели и мои амбиции – стать чемпионом мира в двух категориях. Думаю, так и должно быть. Вы ставите цели, идете к ним, а когда вы их достигаете, то ставите новые цели, новые мишени. Поэтому я и хочу покорить второй дивизион. А единственный шанс это сделать – подняться в полусредневесы и сразиться с чуваками типа Теренса Кроуфорда, или Йордениса Угаса, или Эррола Спенса. И знаете что? Я верю, что могу победить любого из них».

Напомним, что в следующем поединке Тейлор подерется с Джеком Кэттералом (24-0, 13 KO). Бой должен был пройти еще в середине декабря, но был перенесен из-за травмы Тейлора.