Тейлор: «Я был бы рад снова встретиться с Кэттералом»

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Лидер первого полусреднего веса Джош Тейлор (19-0, 13 КО) заявил, что готов дать реванш Джеку Кэттералу (26-1, 13 КО), но уже в другом дивизионе.

Тейлора цитирует портал boxingscene.com:

Многие решили, что победил Джек, и это абсолютно нормально. Мы оба выдали близкие раунды… но словесные нападки на меня и уж тем более на мою семью отвратительны и просто недопустимы.

Мои дни в 140 фунтах сочтены. Что же касается Джека, то он заслужил еще раз подраться за титул. Я никогда не уклонялся от вызовов, и я был бы рад снова встретиться с ним, но уже в полусреднем весе. Он это заслужил».