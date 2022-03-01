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Тейлор: «Я был бы рад снова встретиться с Кэттералом»

Британец готов дать реванш соотечественнику
Бокс Профессиональный бокс
07:50
Тейлор: «Я был бы рад снова встретиться с Кэттералом»
Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Лидер первого полусреднего веса Джош Тейлор (19-0, 13 КО) заявил, что готов дать реванш Джеку Кэттералу (26-1, 13 КО), но уже в другом дивизионе.

Тейлора цитирует портал boxingscene.com:

«Я посмотрел бой. Мои поздравления Джеку Кэттералу, он провел великолепный поединок. Он воспользовался своим шансом. Но, несмотря на это, я по-прежнему считаю, что победил.

Многие решили, что победил Джек, и это абсолютно нормально. Мы оба выдали близкие раунды… но словесные нападки на меня и уж тем более на мою семью отвратительны и просто недопустимы.

Мои дни в 140 фунтах сочтены. Что же касается Джека, то он заслужил еще раз подраться за титул. Я никогда не уклонялся от вызовов, и я был бы рад снова встретиться с ним, но уже в полусреднем весе. Он это заслужил».

Джош Тейлор считает, что сможет еще какое-то время лавировать между двух дивизионов.

Рене Тер Велде
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Теги

Джек Кэттерал Джош Тейлор

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