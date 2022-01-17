Тейлор: «Я хочу испытать себя против Кроуфорда»

Британец заявил о желании провести поединок с американцем

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью Boxing Social признался, что хотел бы разделить ринг с обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).

«Да, очевидно, что это мегабой. Я верю, что он лучший боец в pound-for-pound на планете. Так что да, хочу испытать себя против подобных ребят. Это было бы великолепно. Я верю, что я на том уровне и способен победить в бою. Я знаю себя. Я жду не дождусь такого поединка. Посмотрим, что случится. Я также хочу подраться с Йорденисом Угасом и всеми этими парнями, у которых есть титулы в полусреднем весе».

Теренс Кроуфорд уверен в своей победе в потенциальном поединке против Джоша Тейлора.