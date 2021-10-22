Тейлор: «Я опустошен, что не смогу защитить мой титул 18-го декабря»

Британец получил травму, что привело к переносу обязательной защиты против Джека Кэттералла

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг) британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) травмировал колено во время тренировочного лагеря, что привело к переносу обязательной защиты против Джека Кэттералла (24-0, 13 КО) аж на 26 февраля.

Изначально данный поединок должен был состояться 18-го декабря на арене The OVO Hydro в Глазго (Шотландия).

Тейлора цитирует портал boxingscene.com:

«Я опустошен, что не смогу защитить мой титул 18-го декабря, как планировалось ранее, но мне хотелось быть уверенным, что я буду на сто процентов здоров, чтобы устроить для моих изумительных фанатов шоу, которого они заслуживают. Я так долго ждал момента, когда вновь смогу подраться дома, но это стоит того, чтобы подождать еще немного. Увидимся с вами 26-го февраля».

Джек Кэттеролл поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Джоша Тейлора.