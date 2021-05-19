Тейлор: «Я снесу Рамиреса»

Британец полностью уверен в своих силах

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Чемпион WBA/IBF в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), британец Джош Тейлор (17-0, 13 КО) продолжает делать самоуверенные заявления в преддверии мегафайта с обладателем титулов WBC/WBO, американцем Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО), который уже на этих выходных возглавит шоу от Top Rank в Лас-Вегасе.

Слова британца приводит издательство boxingscene.com:

«22-го мая вы увидите, как много нового добавил в мою игру Бен Дэвисон. Вы увидите, над чем мы работали. Сейчас я по-настоящему счастлив. Бен закапывается в такие основы и находит такие вещи, о которых я забываю, и это хорошо. Раньше я этим пренебрегал. Я научился расслабляться и получать удовольствие от своей работы. Хотя я по-прежнему сосредоточен. И я верю, что мое выступление станет классикой. Он попадет в торнадо, и я снесу его. Поверьте, это будет самый тяжелый бой в его жизни».

Хосе Рамирес считает, что именно его желание и желание его соперника, британца Джоша Тейлора, сделало возможным их предстоящий мегафайт. Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.