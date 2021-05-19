Тейлор: «Я снесу Рамиреса»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 2
Сегодня 6
Завтра 7
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
20:00 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Окончен
21:00 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Окончен
22:15 Вест Бромвич Альбион - Вест Хэм 1:3 Окончен
22:15 Бернли - Ливерпуль 0:3 Окончен
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 3:1 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Химик - Прометей 63:81 Окончен
20:00 БК Тернополь - БК Запорожье 68:75 Окончен
Хоккей (2 события из 3) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 1:0 Перерыв
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 0:0 Перерыв
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 1:0 Перерыв
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 0:0 Перерыв
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
Теннис (3 события из 33) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
11:30 Гаэль Монфис - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
12:50 Диего Себастиан Швартцман - Ришар Гаске -:- Запланирован
15:30 Доминик Тим - Камерон Норри -:- Запланирован
Футбол (4 события из 9) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Верес - Альянс -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
19:00 Черноморец - Кристал Херсон -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:30 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован

Тейлор: «Я снесу Рамиреса»

Британец полностью уверен в своих силах
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 16:00
Тейлор: «Я снесу Рамиреса»
Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Чемпион WBA/IBF в первом полусреднем весе (до 63.5 кг), британец Джош Тейлор (17-0, 13 КО) продолжает делать самоуверенные заявления в преддверии мегафайта с обладателем титулов WBC/WBO, американцем Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО), который уже на этих выходных возглавит шоу от Top Rank в Лас-Вегасе.

Слова британца приводит издательство boxingscene.com:

«22-го мая вы увидите, как много нового добавил в мою игру Бен Дэвисон. Вы увидите, над чем мы работали. Сейчас я по-настоящему счастлив. Бен закапывается в такие основы и находит такие вещи, о которых я забываю, и это хорошо. Раньше я этим пренебрегал.

Я научился расслабляться и получать удовольствие от своей работы. Хотя я по-прежнему сосредоточен. И я верю, что мое выступление станет классикой. Он попадет в торнадо, и я снесу его. Поверьте, это будет самый тяжелый бой в его жизни».

Хосе Рамирес считает, что именно его желание и желание его соперника, британца Джоша Тейлора, сделало возможным их предстоящий мегафайт. Следить за поединком можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хосе Рамирес Джош Тейлор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Рамирес: «Победа над Тейлором откроет мне дверь в «Зал славы»
Рамирес: «Победа над Тейлором откроет мне дверь в «Зал славы»
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 19:00
Рамирес – о бое с Тейлором: «Если два бойца хотят драться, то они это делают»
Рамирес – о бое с Тейлором: «Если два бойца хотят драться, то они это делают»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 19:30
Тейлор: «Собираюсь стать абсолютным чемпионом, а затем подняться в весе»
Тейлор: «Собираюсь стать абсолютным чемпионом, а затем подняться в весе»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 15:37
Хирн дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Тейлор – Рамирес
Хирн дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Тейлор – Рамирес
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 07:56
Тейлор: «Рамирес – тяжелейший тест для меня, но лишь на бумаге»
Тейлор: «Рамирес – тяжелейший тест для меня, но лишь на бумаге»
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 17:00
Дэвис намерен выйти в ринг против победителя поединка Рамирес – Тейлор
Дэвис намерен выйти в ринг против победителя поединка Рамирес – Тейлор
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 12:22

Новости: Бокс

WBO обязала Хирна представить доказательства организации боя Джошуа и Фьюри
WBO обязала Хирна представить доказательства организации боя Джошуа и Фьюри
Профессиональный бокс
19 мая 22:50
Красюк: «Усик сказал мне, что он уже на пути в Лондон»
Красюк: «Усик сказал мне, что он уже на пути в Лондон»
Профессиональный бокс
19 мая 22:31
Бабич стал чемпионом Украины, брутально нокаутировав Швайко во 2-м раунде
Бабич стал чемпионом Украины, брутально нокаутировав Швайко во 2-м раунде
Профессиональный бокс
19 мая 22:18
Промоутер Дэвиса: «Мне не нравится бой с Барриосом»
Промоутер Дэвиса: «Мне не нравится бой с Барриосом»
Профессиональный бокс
19 мая 21:30
Синепупов: «В бою за звание чемпиона Украины ставку нужно делать на Бабича»
Синепупов: «В бою за звание чемпиона Украины ставку нужно делать на Бабича»
Профессиональный бокс
19 мая 20:58
Прогноз на бой Рамиреса и Тейлора от Хаттона
Прогноз на бой Рамиреса и Тейлора от Хаттона
Профессиональный бокс
19 мая 20:35
Кто круче? Ломаченко и Лопес лупят пневмогрушу
Кто круче? Ломаченко и Лопес лупят пневмогрушу
Профессиональный бокс
19 мая 19:42
Рамирес: «Победа над Тейлором откроет мне дверь в «Зал славы»
Рамирес: «Победа над Тейлором откроет мне дверь в «Зал славы»
Профессиональный бокс
19 мая 19:00
Сенченко: «После победы над Накатани Ломаченко сможет боксировать за титул»
Сенченко: «После победы над Накатани Ломаченко сможет боксировать за титул»
Профессиональный бокс
19 мая 18:55
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
4
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Все новости