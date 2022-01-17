Тейлор: «Я хочу испытать себя против Кроуфорда»
Тейлор: «Я вернулся к тренировкам, но подхватил COVID»
Британец рассказал о причинах переноса поединка против соотечественника
20:30
Джош Тейлор / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью Boxing Social рассказал о причинах переноса поединка против обязательного претендента Джека Кэттерола (25-0, 13 КО).
«Я вернулся к тренировкам, но подхватил COVID, проведя 3-5 недель тренировочного лагеря. И после того, как я восстановился, через пару дней я подхватил грудную инфекцию. После этого воспалилось колено, начало прогрессировать, становилось хуже и хуже. Дошло до того, что я вообще не мог бегать из-за боли. Но сейчас все хорошо, я вернулся к полноценным тренировкам. Осталось 6-7 недель».
Поединок между Тейлором и Кэттеролом состоится 26 февраля. Изначально данный бой был запланирован на 18 декабря на арене The OVO Hydro в Глазго (Шотландия), однако из-за травмы Джоша его пришлось перенести.
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