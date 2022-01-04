Тейлор заявил, что поднимется в полусредний вес

Сейчас британец является абсолютом в суперлегком весе

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Абсолютный чемпион мира в суперлегком весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) сообщил, что после боя против Джек Каттералл (26-0, 13 КО) поднимется в полусредний вес. Слова шотландца приводит ringnews24.com:

«Я не могу оставаться в первом полусреднем весе, потому что достиг всего, что мог в своей весовой категории. Все что могу здесь делать, так это только защищать свои титулы, а не двигаться вперед к новым достижениям. Я же хочу ставить перед собой цели и покорять их. Поэтому я намерен подняться в полусредний дивизион и стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Погоня за крупными и массовыми боями, это то, чего я хочу. Я намерен встретиться с кем-то вроде Йордениса Угаса и сделать заявление победой над ним. Надеюсь, стать объединительным чемпионом полусреднего веса, а идеальный вариант – бесспорное чемпионство. Это грандиозные, масштабные цели, но их возможно реализовать».

Бой Тейлор – Каттералл состоится 26 февраля.

В полусреднем весе чемпионами мира являются Йорденис Угас (WBA), Эррол Спенс (WBC, IBF) и Теренс Кроуфорд (WBO). Вскоре Угас и Спенс проведут объединительный поединок.

Напомним, путь Тейлора к абсолютному чемпионству в суперлегком весе начался с боя против украинца Виктора Постола, у которого он выиграл в очень конкурентном поединке. После этого Джош принял участие во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии, где завоевал два титула, а затем собрал полную коллекцию поясов, победив Хосе Рамиреса.